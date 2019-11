Le pagelle del Galatasaray - Disastro turco, Lemina unico a lottare

Risultato finale: Real Madrid-Galatasaray 6-0

Muslera 4.5 - Non ha grandi colpe ma ha comunque incassato sei gol senza opporre nessuna resistenza.

Mariano 4 - Con Hazard fa fatica. Oggi si sono visti tutti i suoi limiti.

Luyindama 4 - Fatica oltremodo a contenere gli avanti madrileni.

Marcao 4 - Disastroso non rende pienamente l'idea. Sempre in ritardo.

Nagatomo 4 - Perde un paio di palloni sanguinosi. Serata nera. (dall'88 Buyuk s.v.)

Seri 4 - Non oppone mai resistenza e si fa saltare come se fosse un birillo.

Nzonzi 4 - Gioca un tempo e riesce a commettere un fallo ingenuo da rigore su Kroos. (dal 46 Donk 4 - Entra per fare il terzo centrale ma la squadra non migliora).

Lemina 5 - L'unico che ha un po' di orgoglio e prova almeno a calciare in porta. La mira da rivedere.

Feghouli 3.5 - Una non partita. Sempre anticipato, non salta mai l'uomo non calcia in porta.

Andone 3 - Tocca 4 palloni: nel calcio di inizio dopo i gol subiti. (dal 46' Bayram 4 - Tocca forse due palloni più del compagno. E li sbaglia).

Babel 3 - Un fantasma come i compagni di reparto. Davvero difficile trovare un briciolo di positività nella sua prestazione.