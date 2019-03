Le pagelle del Leganes - Non basta un super Lunin, male En-Nesyri

Risultato finale: Atletico Madrid-Leganes 1-0

© foto di J.M.Colomo

Lunin 7 - Nonostante la sconfitta rimane la sua grande prestazione, para il calcio di rigore di Saul ma non può nulla sulla ribattuta. Incredibile la sua parata sulla punizione di Lemar, tuffo all'incrocio dei pali.

Reyes 6 - Sorveglia diligentemente la propria porzione di campo, stringe su Vitolo concedendo poco spazio all'ex Siviglia sulla sua corsia. Il centrale del Leganes è uno dei pochi a salvarsi nel match del Wanda Metropolitano.

Omeruo 5 - Un primo tempo abbastanza tranquillo, un anticipo intelligente su Kalinic nel finale di frazione. Male invece nella ripresa, commette l'ingenuo calcio di rigore ai danni di Correa che sblocca la sfida.

Tarin 5,5 - Discorso simile a quello del compagno di reparto, primo tempo tranquillo ma ripresa in cui la difficoltà aumenta. Qualche imprecisione per lui, meglio però rispetto ad Omeruo.

Nyom 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, pattuglia lungo la corsia di destra senza troppi problemi. Contiene Vitolo, prova anche a lanciarsi in sovrapposizione venendo poco servito dai compagni. (Dal 76' Jose Arnaiz sv).

Eraso 6 - Battagliero nella zona mediana del campo, lavoro sporco per lo spagnolo che prova anche alcuni inserimenti senza palla in area di rigore. Prestazione tutto sommato sufficiente la sua. (Dal 72' El Zhar 5,5 - Prova a creare scompiglio sulla trequarti, a volte troppo confusionario e poco preciso).

Perez 6,5 - Senza dubbio il migliore in campo della squadra di Pellegrino, si posiziona in cabina di regia tentando di catalizzare la manovra del Leganes. Gioca a testa alta nonostante la difficoltà dell'impegno.

Viesga 5,5 - Non entra benissimo in partita, accompagna poco l'azione del compagno Ruben Perez. Prova una conclusione nella ripresa che termina ampiamente a lato senza creare pericoli per l'Atletico.

Kravets 5 - Prova a tenere a bada Correa, più tecnico e scattante l'argentino che in numerose occasioni lo manda in crisi. Prestazione deludente, i suoi traversoni in fase offensivi sono tutti facile preda di Oblak.

Braithwaite 6 - Nel primo tempo è uno dei più attivi della squadra di Pellegrino, prova a sgasare tra le linee ma manca l'intesa con En-Nesyri. Dopo il vantaggio dell'Atletico si spegne la fase offensiva degli ospiti. (Dal 72' Carrillo 5,5 - In pochi si accorgono del suo ingresso in campo, non entra bene in partita).

En-Nesyri 5 - Viene fronteggiato sempre da Gimenez, perde ovviamente il duello con il difensore uruguayano. Non trova spazio per colpire, non calcia mai verso la porta di Oblak. Fa il solletico alla difesa di casa.