Le pagelle del Leicester - Ndidi e Vardy svettano su tutti

Risultato finale: Leicester-Arsenal 2-0

© foto di puma.com

Schmeichel 6 - Attento quando è stato chiamato in causa.

Pereira 6.5 - Fluidificante preciso e puntuale. Pochi pericoli dalle sue parte, ma non si fa mai sorprendere.

Evans 6.5 - A volte un po' energico negli interventi, ma nel secondo tempo tiene botta alle avanzate avversarie.

Soyuncu 6.5 - Prova più che soddisfacente per il turco sempre più una conferma tra le fila delle Foxes.

Chilwell 6 - Si tiene basso nella prima parte di gara, più propositivo nella ripresa.

Ndidi 7 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, coglie una traversa. Una delle armi vincenti di Rodgers.

Perez 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, confuso in fase d'attacco, esce dopo un'ora. (dal 60' Gray 6.5 - Il suo ingresso cambia la gara, ficcante e incisivo).

Tielemans 7 - Finalmente si sta vedendo il suo talento. Da rivedere nell'azione del 2-0 di Maddison.

Maddison 7 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross su tutto il fronte d'attacco, sale in cattedra nella ripresa e trova anche il gol del 2-0.

Barnes 6 - Non sempre è lucido nei momenti chiave. L'impegno c'è, ma non sempre è redditizio. (dal 74' Praet 6 - Ordinato in mezzo al campo)

Vardy 7 - Rivive una stagione da protagonista. Con il gol all'Arsenal sono già 11: il Leicester sogna la zona Champions.