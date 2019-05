Le pagelle del Leicester - Schmeichel para (quasi) tutto, Vardy opaco

Risultato finale: Manchester City-Leicester 1-0

Schmeichel 7.5 - Almeno due interventi decisivi. Capitola solo sul tiro di Kompany

Pereira 6- Spinge appena può, non sempre lucido in fase difensiva nella ripresa, ma buon primo tempo.

Maguire 6.5 - Aguero è un cliente difficile, ma in coppia con Evans lo limita nel primo tempo. Puntuale anche nella ripresa.

Evans 6 Primo tempo attento nelle chiusure. Più in difficoltà nella ripresa dove prende anche un giallo.

Chilwell 6 - Poche scorribande offensive, si tiene bloccato dietro senza grandissime sbavature.

Albrighton 5.5 - Ci prova, ma non sempre è lucido negli appoggi. (dall'85' Gray s.v.- )

Tielemans 5.5 - Tanti palloni recuperati nel primo tempo. Parte bene, poi cala non offrendo nulla in fase d'attacco. (dal 75' Barnes s.v.- )

Ndidi 6.5 - Prova positiva in mezzo al campo: si esalta contro la mediana tecnica del City.

Maddison 6 - Spinge in attacco, match dispendioso, ma non trova la rete. Non molla fino a quando rimane in campo. (dall'80' Iheanacho 5 - Brutto errore nel finale)

Choudhury 6 - Primo tempo sufficiente con tanto movimento tra le linee. Va a fiammate nella ripresa.

Vardy 5 - Poco spazio per pungere. Ben presto finisce preda dei difensori avversari, ma i compagni non lo servono mai.