ufficiale Schmeichel comincia la sua nuova avventura, è un giocatore dell'Anderlecht

Confermata la nuova avventura di Kasper Schmeichel (36 anni), che ha detto addio al Nizza nelle ultime ore del mercato francese tramite risoluzione del contratto per imbarcarsi in Belgio. Ha firmato per il nobile Anderlecht, con cui ha sottoscritto un accordo annuale all'interno del quale è stata inserita l'opzione per proseguire per un'ulteriore stagione.