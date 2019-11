Le pagelle del Lione - Dembele timbra ancora, attacco spuntato

Risultato: Marsiglia-Lione 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lopes 6 - Non ha colpe sui gol. Per il resto prestazione nella norma.

Dubois 5 - Payet dalla sua parte fa quello che vuole. Lui soffre oltre modo.

Andersen 6 - Contiene bene Benedetto. Partita solida.

Denayer 5.5 - Troppi errori in uscita. Deve crescere e stare con continuità nella partita.

Kone 5 - Spinge poco, difende male. Serata difficile.

Mendes 5 - Mai in partita. Ingenuo il fallo di mano che vale il rigore dell'1-0.

Aouar 6.5 -Finché rimane in campo è uno dei pochi a salvarsi. Grande qualità. (dal 57' Cherki 6 - Il classe 2003 entra con la foga del ragazzino. Ottima prestazione, dà nuova verve al Lione).

Traore 6 - Qualche giocata. Si accende a sprazzi e in uno di questi trova un bell'assist per Dembele. (dal 72' Terrier 6 - Entra bene sfiorando il gol con un destro al volo).

R. Adeilaide 4.5 - Mai in partita. Rudi Garcia lo cambia dopo 47' (dal 47'Jean Lucas 5 - Meglio del compagno ma non basta).

Cornet 5 - Non lo si vede per oltre un'ora. Poi nell'assalto finale un pelino meglio, ma non serve per trovare il pareggio.

Dembele 6.5 - Mortifero. Un pallone giocato e un gol. Sono nove in 12 partite. Serve ripartire da lui.