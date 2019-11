Le pagelle del Lione - Depay sugli scudi, Aouar sontuoso

Risultato finale Lione-Benfica 3-1

Lopes 6 - Spettatore non pagante per gran parte della gara. Reattivo sulle conclusioni di Chiquinho a fine primo tempo e Seferovic nella ripresa, nulla può sul gol.

Dubois 6.5 - Il gol del vantaggio è roba da difensori. L'esterno mette in mezzo un pallone al bacio dal limite dell'area, perfetto per Andersen. Ottima progressione sulla fascia.

Denayer 6.5 - Si fa sempre trovare al posto giusto nel posto giusto, togliendo le castagne dal fuoco sulle incursioni del Benfica. Mette una pezza a qualche disattenzione dei compagni.

Andersen 7 - L'ex Sampdoria si improvvisa attaccante, svetta di testa a centro area e porta avanti il Lione. Non è da meno neanche nella fase difensiva.

Konè 6 - Non rischia particolarmente ma è il meno puntuale del reparto difensivo. Non è troppo propositivo e sbaglia qualche appoggio di troppo pur non combinando guai.

Adelaide 6.5 - Una prestazione di livello per il centrocampista. Gioca a tutto campo e svaria sul fronte d'attacco. Oltre una pericolosa conclusione personale. (Dal 73' Traore 7 - Nonostante il poco tempo a disposizione, chiude la partita con la rete del 3-1).

Tousart 6.5 - Conquista e smista una quantità infinita di palloni. Il centrocampista prova a iscriversi sul registro dei marcatori con un bel tiro dal limite.

Mendes 6.5 - Giganteggia a centrocampo dove domina con tecnica e qualità. Si concede un paio di colpi di tacco che esaltano e lanciano il gioco del Lione.

Aouar 7 - Duetta con il compagno di reparto e confeziona il gioiello che Depay spedisce in rete per il raddoppio. Prova spesso la via del contropiede. (Dal 90' Marcelo s.v.).

Dembele 6.5 - Gli manca solo il gol. Prima prova la rete alla Van Basten poi con una rovesciata in acrobazia. La fortuna però non è dalla sua parte.

Depay 7 - Grande prestazione per l'attaccante, sempre pericoloso e più volte vicino al gol. Ci riesce con il tocco ravvicinato che vale il raddoppio. (Dal 46' Cornet 6.5 - Una sostituzione azzeccata, che dà freschezza al Lione. Suo l'assist per il tris di Traore).