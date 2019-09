Le pagelle del Lipsia - Werner rapace, Poulsen uomo in più

Risultato finale: Benfica-Lipsia 1-2

© foto di Imago/Image Sport

Gulácsi 6,5 - Nessuna parata impossibile ma alcuni interventi provvidenziali per non concedere al Benfica di prendere campo.

Orban 6 - Fa buona guardia su De Tomas concedendo pochi spazi all'esperto attaccante biancorosso.

Konaté 6,5 - Sfoggia personalità non abbassando mai la guardia di fronte agli assalti del Benfica, specialmente nel finale.

Mukiele 6 - Difende con ordine e non disdegna qualche incursione in avanti.

Sabitzer 6,5 - Riesce spesso a dare velocità alla manovra sulla fascia, andando a servire a Werner un perfetto assist che chiede solo di essere depositato in rete.

Demme 6 - Lotta e non si risparmia nei contrasti. Va anche vicino alla marcatura personale ma viene fermato da un ottimo Dias.

Laimer 5,5 - Costretto a lasciare il campo per infortunio prima di poter dire la sua in questa partita. Dal 41' p.t.: Haidara 5,5 - Entra con piglio deciso ma talvolta eccede nell'irruenza quando si tratta di fermare le ripartenze avversarie.

Forsberg 6 - Prova ad accendere la luce su un primo tempo piuttosto piatto con i suoi calci da fermo, senza però trovare il colpo decisivo. Qualche buona intuizione nelle ripartenze. Dal 47' s.t.: Nkunku n.g. - Sostituzione in pieno recupero, riesce a malapena a giocare qualche pallone.

Halstenberg 5,5 - Non riesce a costruire occasioni pulite sulla corsia mancina, anche per la presenza di un avversario ostico come Tavares. Dal 38' s.t.: Klostermann n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Yurary Poulsen 7 - Tiene impegnata costantemente la difesa del Benfica che si trova spesso costretta a rincorrere. Ottima valutazione del tempo giusto per gli inserimenti, e assist d'oro per il vantaggio di Werner.

Werner 7 - Il suo più grande pregio è quello di farsi trovare sempre pronto a ricevere le verticalizzazioni dei compagni, spesso con il vantaggio di aver già bruciato sul tempo il marcatore. Rapace.