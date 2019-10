Le pagelle del Lipsia - Werner stecca, Sabitzer da urlo

Marcel Sabitzer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gulácsi 6 – Esente da colpe sull’eurogol di Rakitskiy. Prova senza macchie.

Mukiele 6 – Terzino per necessità. Non sfigura in un ruolo che non gli appartiene.

Orban 6,5 - Respinge corto sui piedi di Rakitskiy. Unica piccola sbavatura.

Upamecano 7 – Cattiveria agonistica e strapotere fisico. Vince tutti i duelli individuali.

Klostermann 6,5 – Insolitamente a sinistra, arriva spesso sul fondo. Suo l’assist per Sabitzer.

Kampl 6 – Diga davanti alla difesa, intercetta tanti palloni e li ricicla in modo intelligente.

Laimer 7 – Sfiora subito il gol con un gran tiro deviato sulla traversa. Lo trova nella ripresa con un inserimento perfetto. (86' Demme - sv)

Sabitzer 7,5 – Prestazione sontuosa. Manda in porta Laimer e firma una rete capolavoro. Hombre del partido.

Forsberg 6,5 – Leader tecnico della squadra, sbaglia qualche passaggio di troppo. Cresce alla distanza.

Lookman 5,5 - Vorrebbe spaccare il mondo ma si fa tradire dalla voglia di strafare. (69’ Poulsen 6 - Poco tempo per incidere, contribuisce alla difesa del vantaggio).

Werner 5 – Gira troppo a largo dalla porta. Non sfrutta un paio di buone occasioni. (46’ Cunha 5 – Gli capitano due occasioni per chiudere la gara ma le spreca malamente entrambe).