Le pagelle del Liverpool - Manè fa di tutto. Alexander-Arnold chiaroscuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Liverpool-Everton 5-2

Adrian 6 - Sostanzialmente inoperoso nonostante le numerose occasioni avversarie, viene colpito da due gol sui quali è incolpevole. Per il resto le conclusioni sono tutte semplici da bloccare oppure direttamente fuori.

Alexander-Arnold 6 - Molto nervoso nel primo tempo, rischia l'espulsione con un tocco di mano non ravvisato dall'arbitro che gli sarebbe costato il secondo giallo. Dimostra tutta la sua qualità con il lancio da lustrarsi gli occhi che libera Manè in occasione del secondo gol. Nel secondo tempo sale di colpi. (dall'83' Gomez - s.v.)

Lovren 6,5 - Partita attenta e fisica del centrale di Klopp, che impreziosisce la sua prestazione con un grande assist dalla difesa per Origi.

Van Dijk 6 - Non la miglior partita giocata in carriera, ma comunque poche sbavature nonostante la pressione avversaria.

Robertson 6 - Spinta costante per i suoi, non tira mai indietro la gamba.

Wijnaldum 6,5 - Il centrocampista olandese delizia con un paio di giocate degne di nota. Corre fino all'ultimo minuto e proprio al 90' trova un gran gol col destro.

Milner 6 - Solita partita maschia dell'anima dei reds. Se c'è da combattere, Milner difficilmente non si fa trovare pronto.

Lallana 6 - Forse il peggiore dell'attacco di Klopp, si addormenta un paio di volte in area non riuscendo a sfruttare le occasioni a suo favore (dal 72' Henderson 6 - Entra per dare equilibrio alla squadra e ci riesce dando corsa e geometrie).

Shaqiri 6,5 - Fa un gran gol e poi gioca libero sulla fascia.

Manè 7,5 - Il voto poteva essere 8 non fosse stato per i due errori sotto porta nel finale. Palla geniale per il primo gol dei padroni di casa, si ripate subito dopo per Shaqiri. Condisce tutto con un bel gol con il sinistro.

Origi 7 - Pronti via dopo 6 minuti ha già marcato il tabellino. Tocca sostanzialmente due palloni che spedisce in rete: il belga non si è fatto trovare impreparato. (dal 73' Firmino 6,5 - Bella azione culminata con l'assist per il 5-2 finale di Wijnaldum).