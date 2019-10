Le pagelle del M'Gladbach - Bene Thuram, Embolo assente ingiustificato

Risultato finale: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1-0.

Sommer 7 - Sul gol di Hazard aveva commesso un errore clamoroso, fortunatamente la rete è stata annullata per via della posizione irregolare di Reus. Dopo quell'intervento si è fatto perdonare con interventi da applausi, il M'Gladbach è rimasto in partita grazie anche alle sue parate.

Lainer 6.5 - Uno dei migliori della linea difensiva, compie entrambe le fasi e riesce a rendersi pericoloso in diverse occasioni. Bene soprattutto quando deve spingere in avanti.

Jantschke 5 - Troppe sbavature, in partite del genere non puoi assolutamente concederti errori simili. Nella fase cruciale della sfida cala notevolmente, sbaglia anche le cose più semplici.

Elvedi 5.5 - Più concreto rispetto al compagno di reparto, ma sui corner soffre insieme a tutta la linea difensiva. Deve dare più sicurezza ai suoi, altrimenti la vetta della classifica rischia di rimanere soltanto un sogno di inizio campionato.

Wendt 5 - Non trova i varchi giusti per poter esprimere il suo potenziale, almeno nel primo tempo. Nella ripresa è un pochino più offensivo, ma non incide come dovrebbe. (Dal 78' Stindl 6 - Entra bene in campo, riesce a dare una scossa ai suoi nel finale).

Kramer 6 - Uno dei centrocampisti più pericolosi, quando si inserisce crea sempre scompiglio in area giallonera. Nel secondo tempo si inventa anche un gran tiro che esce di pochissimo.

Benes 5 - Un paio di buone giocate tra le linee, poi si perde e non riesce più a gestire il pallone come sa fare. Male anche nella ripresa, non ha un buon approccio. (Dal 64' Neuhaus 6 - Sicuramente più propositivo, ha anche due buone occasioni nel finale).

Zakaria 6 - Quel palo esterno allo scadere grida ancora vendetta. Oltre all'occasione da gol, riesce comunque a gestire bene la pressione di tutti i fantasisti di Favre. Quando può aiuta anche in attacco.

Embolo 5 - Solo in un'occasione riesce ad incidere, ma viene anticipato da Burki. Si aggira per il campo senza mai dare un contributo notevole alla manovra ospite. (Dal 63' Herrman 6 - In un paio di occasioni si deve arrendere soltanto al fato e alle grandi parate di Hitz, con cui ingaggia un duello fino all'ultimo minuto utile).

Plea 6.5 - Fa reparto da solo ed è sempre pericoloso, non dà mai punti di riferimento. Svaria su tutto il fronte d'attacco e gioca una buona gara, anche se i compagni non lo servono mai.

Thuram 6.5 - Nel finale si intestardisce e vuole vincere praticamente da solo, ma nel complesso gioca una buonissima gara. Quando parte in campo aperto diventa imprendibile.