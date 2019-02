Le pagelle del Manchester City - Aguero storico, la mediana giganteggia

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6,5 - Chiude la porta in faccia a Pedro prima e Higuain poi. Sempre attento nelle uscite, impeccabile fin dalle fondamenta il Manchester City.

Walker 6,5 - E' il terzino, ma spesso lo si trova a pressare sulla linea di fondo avversaria. Macina chilometri e col suo destro disegna belle parabole per aprire il gioco.

Stones 6 - Tiene a bada Higuain, mantiene la posizione e non fatica più di tanto. Pomeriggio tranquillo all'Etihad.

Laporte 6 - Uno svarione sì, ma l'unica piccola macchia su una cavalcata di Higuain. Poi torna in sé e tiene ancora alto il livello della prestazione, non sbagliando nient'altro.

Zinchenko 6 - Poteva essere l'anello debole della macchina quasi perfetta di Guardiola, invece stasera ha funzionato anche lui, sorretto dai meccanismi oleati degli altri dieci.

De Bruyne 7 - Un assist e tutta la tecnica del mondo ad illuminare l'Etihad Stadium. Non conterà per i numeri, ma per la poesia del gioco sì. Ogni tocco del belga è preciso, dosato al punto giusto, arriva sul piede preferito del destinatario. E spesso spacca le difese, come in occasione dell'1-0. Contassero i 'secondary assist' come in altri sport, si arriverebbe alle tre cifre nella conta. Dal 68' Mahrez 5,5 - Entra quando c'è solo da gestire, i suoi tentativi vengono sempre murati.

Fernandinho 7 - Fondamentale nella funzione di diga davanti alla difesa. Non fa più notizia una sua super-prestazione, è l'equilibratore della squadra e non sbaglia mai. L'uomo-chiave in tutte le fasi per Guardiola. Dal 75' David Silva s.v.

Gundogan 7,5 - Al di là dell'elegante lavoro con il pallone tra i piedi, è prezioso in tutte le fasi del gioco. Pressing sul portatore di palla e letture sempre giuste. In più la rete del 4-0 con un buon tiro da fuori area.

Bernardo Silva 6,5 - Plasmato in un giocatore a tutto campo, interpreta perfettamente il suo ruolo e sa sempre ciò che fare. Si muove negli spazi giusti e soddisfa pienamente Guardiola, che l'ha preferito a Sané.

Aguero 8 - Entri in campo, passano pochi minuti e sbagli un gol semplicissimo a mezzo metro dalla porta sguarnita. Chiunque l'avrebbe presa male, il Kun invece ha reagito: parabola imprendibile da fuori area, gol di rapina e calcio di rigore. Il prototipo perfetto dell'attaccante moderno. E aggiorna i numeri: quindicesima tripletta e soprattutto la vetta della classifica marcatori in Premier League, dopo aver raggiunto già quella in tutte le competizioni. Storico. Dal 65' Gabriel Jesus 6 - Si muove bene, solo una gran parata di Kepa gli nega la gioia del gol.

Sterling 7,5 - Con la sua velocità e la grande tecnica a disposizione spesso taglia a fette la difesa del Chelsea con i suoi tagli. Buone come al solito le combinazioni con i compagni. Poi due gol, ad aprire e chiudere le danze: anche lui sontuoso.