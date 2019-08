Le pagelle del Real Betis - Loren caparbio. Dani Martin bersagliato

Risultato finale: Barcellona-Real Betis 5-2

Dani Martín 4,5 - Viene bersagliato incassando, più o meno colpevolmente, una cinquina dal Barça.

Emerson 5,5 - Pattuglia la fascia destra patendo, il più delle volte, le sortite offensive dei blaugrana.

Bartra 5,5 - Guida la difesa del Betis commettendo, suo malgrado, qualche errorino di troppo.

Sidnei 6 - Compie un paio di chiusure degne di nota affiancando, in maniera diligente, il compagno di reparto Bartra.

Pedraza 5,5 - Controlla l'out di sinistra subendo, diverse volte, le iniziative avversarie.

Guardado 5,5 - Rincorre, per lo più, i centrocampisti blaugrana non riuscendo, nonostante l'impegno, ad arginarli (dal 62' Joaquín 5,5 - Subentra a Guardado non incidendo sulla partita come ci si sarebbe aspettati).

William Carvalho 5 - Agisce davanti alla difesa faticando vistosamente ad entrare correttamente in partita.

Canales 6 - Gestisce un esiguo numero di palloni provando, e non riuscendo, ad incidere come dovrebbe e potrebbe (dal 75' Diego Lainez 5,5 - Prende il posto di Canales entrando, in maniera decisamente timida, sul terreno di gioco).

Fekir 7 - Conferisce intraprendenza alla manovra offensiva di Rubi firmando, su assist di Loren, la rete del momentaneo 1-0.

Loren 8 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi rendendosi protagonista, nonostante ciò, di un gol ed un assist.

Tello 5 - Fatica a saltare l'uomo offrendo una prova decisamente al di sotto delle sue qualità (dal 61' Kaptoum 5,5 - Prende il posto di Tello non conferendo la vivacità sperata all'attacco del Betis).