Le pagelle del Real Madrid - Male Vinicius, disastro Odriozola

Risultato finale: Maiorca-Real Madrid 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 6 - Non ha colpe sul gol. Attento in un paio di circostanze.

Odriozola 3.5 - Saltato come un birillo da Lago Junior sul gol, lascia i suoi in 10 per un fallo stupido. Partita disastrosa.

S. Ramos 6 -Diversi errori in uscita e mai pericoloso con i colpi di testa.

Militao 4.5 -In costante difficoltà. Sbaglia in uscita, in marcatura e scelte anche semplici.

Marcelo 5.5 - Impalpabile. Ci prova in qualche occasione ma oggi non è serata neanche per lui.

Isco 4.5 - Non si accende mai. La sua grande qualità oggi è rimasta negli spogliatoi. (dall 66' Valverde 5.5 - Prova a dare ordine alla manovra senza riuscirci).

Casemiro 6 - Reduce da 180' con il Brasile, appare quello più lucido. Non grandi giocate, ma nemmeno errori marchiani.

J. Rodriguez 5.5 - Tante punizioni calciate e non sfruttate dai compagni. Ci prova ma senza riuscire a combinare granché.

Jovic 4.5 - Lo servono poco a male. Si fa notare per un bel colpo di tacco per Benzema. Troppo poco (dall 66' Rodrygo 5.5 - Ci prova ma non cambia l'inerzia del match).

Benzema 5 - Impalpabile. Gioca sempre lontano dalla porta e stasera non è giornata nemmeno per lui.

Vinicius 4 -Gioca da solo, con dribbling da giocoliere senza senso. Indolente e a tratti anche irritante. (dall'82 Brahim s.v. )