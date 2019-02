Le pagelle del Real Madrid - Vinicius imprendibile. Mariano rapace

Risultato finale: Real Madrid-Alavés 3-0

© foto di J.M.Colomo

Courtois 6 - Difende i pali della porta dei Blancos facendosi trovare pronto nell'unica volta in cui è stato chiamato in causa.

Odriozola 7 - Percorre brillantemente la fascia destra vedendosi annullare un gol e servendo, in pieno recupero, l'assist del definitivo 3-0.

Nacho 6 - Gioca diligentemente al fianco di Sergio Ramos non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Sergio Ramos 6,5 - Guida sapientemente la retroguardia di Solari compiendo diverse chiusure difensive degne della sua classe.

Reguilón 7 - Corre regolarmente lungo la corsia di sinistra recapitando a Benzema l'assist dell'1-0.

Modrić 6 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala non prendendosi, per una volta, grosse responsabilità in fase offensiva.

Casemiro 6,5 - Tocca un cospicuo numero di palloni abbinando quantità e qualità lungo la mediana delle Merengues.

Dani Ceballos 6,5 - Conferisce dinamismo ed intraprendenza al centrocampo di Solari cercando, e non trovando, la via del gol.

Bale 6,5 - Ricopre un paio di ruoli, prima attaccante esterno poi attaccante centrale, andando vicino, più volte, alla rete personale (dal 64' Asensio 7 - Sostituisce Bale recapitando a Vinicius l'assist del raddoppio dei Blancos).

Benzema 7,5 - Lavora generosamente lungo l'intero fronte d'attacco firmando rapacemente la rete dell'1-0 (dal 75' Mariano 7,5 - Subentra a Benzema siglando, altrettanto rapacemente, la rete del definitivo 3-0 delle Merengues).

Vinicius 8 - Salta puntualmente l'uomo, oltre a servire un copioso numero di assist, apponendo meritatamente la sua firma sul 2-0 del Real (dall'87' Isco sv - Prende il posto di Vinicius nel finale non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).