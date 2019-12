Le pagelle del Real - Modric sale in cattedra, ancora in gol Rodrygo

Risultato finale: Brugge-Real Madrid 1-3

Areola 6 - Chiamato realmente in causa soltanto nei primi minuti di gara e si va trovare pronto sul tocco ravvicinato di Tau, per il resto non è mai chiamato a sporcarsi i guanti. Non può nulla sul destro perfetto di Vanaken.

Odriozola 6,5 - Un primo tempo compassato per il terzino spagnolo che si limita ad una fase prettamente difensiva, nella ripresa invece si accende e macina chilometri. Suo l'assist per il primo gol di Rodrygo.

Varane 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del centrale francese, sicuramente meglio dopo la debaclè contro il Paris Saint-Germain. Ha ben pochi problemi nel contenere Tau.

Eder Militao 5 - L'unica nota stonata per Zinedine Zidane, uno dei colpi milionari dell'estate commette l'errore che spiana la strada al gol del Brugge. Un errore da matita blu con un disimpegno sbagliato.

Mendy 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex Lione, quando c'è da accelerare lo fa lungo la corsia mancina. Pochi problemi invece nel contenere un Vlietinck che non trova mai spazio per affondare.

Modric 7 - Non vinci un Pallone d'Oro a casa, il croato a tratti dimostra l'enorme ed infinito bagaglio tecnico a disposizione. Per rompere l'equilibrio serve un giocata del singolo, esterno perfetto che spiana la strada al vantaggio del Real Madrid. Nel finale trova il meritato gol.

Casemiro 6 - Il solito rendimento per il brasiliano, tanti palloni recuperati in mezzo al campo e qualche servizio per i compagni degno di nota. A velocità ridotta ma sempre utile nell'economia della manovra.

Isco 6,5 - Torna a ricoprire il ruolo di interno di centrocampo e lo spagnolo non delude, a tratti è praticamente imprendibile. Sforna grandi giocate e va più volte vicino alla gioia personale. (Dal 84' Valverde sv).

Rodrygo 7 - Tanta, tanta roba. Un classe 2001 con all'attivo quattro gol in Champions League alla prima avventura nel calcio europeo. Un calciatore praticamente già pronto, dimostra freddezza e lucidità nelle scelte. Davanti alla porta poi non perdona.

Jovic 5 - Era la grande occasione per il riscatto dopo un inizio di stagione dove ha trovato pochissimo spazio, il golden boy dell'Eintracht per il momento è un lontano ricordo. Una buona occasione nel primo tempo prima di spegnersi definitivamente. (Dal 77' Benzema sv).

Vinicius Jr. 6,5 - In campionato nell'ultima giornata gli era mancato soltanto il gol a cornice di una partita giocata ad alti livelli, si prende qualche pausa stasera ma è freddo al momento di colpire. (Dal 73' Brahim Diaz 6 - Qualche giocata personale e nulla di più).