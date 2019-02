Le pagelle del Saint-Étienne - Monnet-Paquet propositivo. M'Vila gregario

Risultato finale: Saint-Étienne-PSG 0-1

Ruffier 6,5 - Limita il passivo a discapito della sua squadra risultando incolpevole in occasione della rete di Mbappé.

Debuchy 6,5 - Gioca diligentemente al fianco di Perrin effettuando diverse chiusure difensive degne di nota (dall'80' Diony sv - Subentra a Debuchy infoltendo l'attacco biancoverde nel finale).

Perrin 6 - Comanda coscienziosamente la retroguardia biancoverde non commettendo sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Kolodziejczak 5,5 - Affianca timidamente Perrin concedendo, suo malgrado, qualche metro di troppo.

Monnet-Paquet 6,5 - Percorre regolarmente la fascia destra cercando, e non trovando, la via del gol (dall'87' Nordin sv - Sostituisce l'infortunato Monnet-Paquet non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Aït Bennasser 6 - Gestisce diversi palloni a centrocampo non prendendosi grosse responsabilità in fase d'impostazione.

M'Vila 6 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana biancoverde inseguendo, senza successo, la giocata decisiva.

Gabriel Silva 5,5 - Corre lungo la corsia di sinistra badando più ad attaccare che a difendere.

Cabella 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di trequartista non creando grossi grattacapi alla retroguardia del PSG.

Khazri 6 - Combatte contro l'intera difesa rossoblù smistando un considerevole numero di palloni lungo il fronte offensivo.

Hamouma 6,5 - Riceve un esiguo numero di rifornimenti offensivi servendo, nonostante ciò, un paio di assist niente male (dal 71' Berič 5,5 - Prende il posto di Hamouma faticando, malgrado l'impegno, a rendersi pericoloso).