Le pagelle del Torino - Zaza in gol, Sirigu sbaglia nel finale

Risultato finale: Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1

Sirigu 6 - Risponde presente nelle occasioni in cui viene chiamato in causa. Mezzo punto in meno per il rigore causato nel finale e trasformato dalla squadra bielorussa.

Bonifazi 6 - Pochi fronzoli, sempre preciso. Non soffre mai. (dall'83' Singo s.v.)

N'kolou 6.5 - Esperienza senza troppi sforzi. Gioca una partita sul velluto.

Bremer 6 - Dalle poche presenze dell'anno passato a titolare in questo inizio di stagione. Fiducia di Mazzarri ben ripagata.

De Silvestri 6.5 - Una freccia sulla destra. Dai suoi cross arrivano sempre pericoli.

Lukic 6 - Buona partita senza strappi. Alterna bene le due fasi senza andare mai in sofferenza.

Rincon 6 - Non ha ancora il passo migliore e infatti gioca con semplicità senza strafare.

Meitè 6.5 - Fisicità importante, sta bene nella partita con maturità e qualità. Sarà pedina importante per Mazzarri.

Ansaldi 6 - Meno spinta del solito ma sempre propositivo. La fascia sinistra è di sua proprietà. (dal 62' Aina 6 - Entra bene in partita dimostrando di avere buona gamba).

Zaza 6.5 - Partita con qualche sussulto fino al bellissimo gol nel finale che vale la qualificazione matematica. Sempre più protagonista di questo Toro.

Belotti 6 - Poche occasioni per pungere. Partita di sostanza. (dal 76' Millico s.v.)