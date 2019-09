Le pagelle del Tottenham - Kane a segno, opaco Ndombele

Risultato finale: Leicester-Tottenham 2-1

Gazzaniga 5.5 - Non brilla, arrugginito dalle troppe panchine. Su Maddison, forse, poteva far di più.

Aurier 6.5 - Si tiene molto alta, spinge molto e trova anche il gol, ma il Var (giustamente) glielo annulla.

Alderweireld 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo nel finale di gara.

Vertonghen 6 - Lo stesso vale per il centrale ex Ajax. Meglio nel primo tempo rispetto al secondo.

Rose 6 - Attento in difesa, non è altrettanto efficace in fase di spinta.

Winks 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo al campo.

Sissoko 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi anche se l'ammonizione presa a metà primo tempo lo condiziona un po'. (dal 67' Wanyama 6 - La musica non cambia.)

Ndombele 5 - Il centrocampista francese delude: poca spinta in avanti, manca anche in fase di non possesso. (dal 86' Moura s.v. )

Lamela 6.5 - Bella gara per l'ex Roma. L'argentino si muove bene tra le linee e semina il panico appena accelera. Solo il gol gli manca. (dal 73' Eriksen 6 - Non trova lo spunto per colpire.)

Son 5.5 - Fa a sportellate con la difesa del Leicester. Gara generoso, ma poco produttiva.

Kane 6.5 - Il gol è notevole, ma in realtà è meno scintillante rispetto alle altre uscite, bloccato dalla difesa avversaria nel finale. Perde il duello con Söyüncü.