Le pagelle del Tottenham - Son e Kane dominatori dell'area, Lamela ok

Risultato finale: Tottenham-Stella Rossa 5-0.

Gazzaniga 6 - Nessun intervento di particolare difficoltà, ma buona reattività di fronte agli sporadici tentativi della Stella Rossa.

Aurier 6,5 - Si trova a fare i conti con le sfuriate di van La Parra nel primo tempo, dovendo talvolta ricorrere alle maniere forti. Nella ripresa trova maggiori spazi anche per proporsi in avanti, è suo infatti l'assist per il 4-0 di Lamela.

Sanchez 6 - Non particolarmente impegnato dalla manovra avversaria, che si sviluppa principalmente sulle fasce, fa buona guardia sulle torri della Stella Rossa.

Vertonghen 6,5 - Mai in affanno, amministra con tranquillità dirigendo bene la difesa. Dal 29' s.t.: Foyth n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale in cui non fa sentire l'assenza di Vertonghen.

Davies 6 - Propositivo nella giusta misura per tenere sempre impegnata la retroguardia avversaria.

Ndombele 7 - Si avventa sul pallone perso da Marin e in un attimo è in area pronto a servire l'inserimento di Son per il 3-0. Presenza importante nel centrocampo degli Spurs.

Sissoko 6,5 - Dinamismo e fisicità al servizio della manovra del Tottenham. Non abbassa mai la guardia.

Alli 5,5 - E' l'unico a non convincere pienamente nel reparto offensivo del Tottenham, pur partecipando ad alcune azioni pericolose dalle parti di Borjan. Indeciso. Dal 34' s.t.: Lo Celso n.g. - Entra con il piglio giusto.

Lamela 7 - Festeggia la duecentesima presenza con la maglia degli Spurs con un gol di pregevole fattura, ma spreca anche tanto sotto porta.

Son 7,5 - Micidiale quando entra in area, capitalizza al massimo le occasioni create dal Tottenham firmando una doppietta. Non solo, lavora anche a beneficio dei compagni confezionando diverse palle gol per Alli e Lamela. Dal 23' s.t.: Dier 6 - Sfiora il 6-0 in chiusura di gara ma il suo tocco difetta un po' di precisione.

Kane 7,5 - Il suo stacco imperioso dopo appena 9 minuti spiana la strada agli Spurs, e serve come spinta morale per affrontare con meno pressione la partita. Chiude le marcature con un'azione personale. Nel mezzo anche tanta generosità per i compagni di reparto.