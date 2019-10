Le pagelle del Valencia - Parejo ovunque, Kondogbia in ombra

Risultato finale: Atletico Madrid-Valencia 1-1

© foto di J.M.Colomo

Cillessen 6 - Poco può sul rigore siglato da Diego Costa, per il resto fa buona guardia.

Wass 6 - Fatica all'inizio, poi prende le misure all'avversario e soffre pochissimo nella ripresa.

Garay 6 - Usa il fisico, non sempre è preciso nelle chiusure, ma ha il merito di non crollare nel momento di spinta dell'Atleti.

Paulista 6 - Anche per lui vale lo stesso discorso: barcolla, ma non molla. Esce bene alla distanza.

Costa 6 - Roccioso, non si fa superare facilmente. Prende coraggio nella ripresa.

Coquelin 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta per meritarsi la sufficienza.

Kondogbia 5.5 - A centrocampo dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci. Fuori per scelta tecnica poco dopo l'ora di gioco. (dal 65' Gameiro 6 - Il suo ingresso dà più peso offensivo.)

Parejo 7.5 - Ovunque, tiene botta alle avanzate dell'Atletico, ha il merito di non mollare e nella ripresa sale in cattedra: gol da urlo e quasi una doppietta, ma Oblak dice di no.

Ferran 5.5 - Pochi varchi per colpire, una fiammata nel primo tempo, poi viene servito poco. (dal 72' Soler 6 - Ordinato in mezzo al campo.)

Maxi Gomez 6 - Ci prova, ma sono davvero pochi i palloni invitanti che gli arrivano. Lodevole per l'impegno.

Cheryshev 6 - Luci e ombre nella sua gara: il più pericoloso tra i suoi anche se causa il rigore che Diego Costa realizza. Dà tutto fino a quando rimane in campo. (dal 79' Lee 5 - Via anzitempo per un'evitabile espulsione).