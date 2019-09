Le pagelle del West Ham: Fabianski sontuoso, che gol di Cresswell!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabianski 7,5 - La parata su Maguire è da cartolina, o da album delle figurine. Dà sempre e solo sicurezze, certezza assoluta del campionato.

Fredericks 6 - Ordinato, difende e prova a proporsi non offrendo però il fianco alla difesa ospite.

Dall'80 Zabaleta sv



Diop 6,5 - Limita bene l'attacco dello United, spendendo anche qualche fallo tattico prezioso sui contropiedi avversari.

Ogbonna 6 - Ormai un leader in casa Hammers, seppur non sempre titolarissimo. Fa capire chi comanda prendendo anche un giallo, ma in generale non si scompone quasi mai.

Cresswell 7,5 - Ottimo anche in fase di spinta, con Felipe Anderson che copre spesso le sue zone nelle avanzate. Magnifico il suo piazzato per il 2-0 dei padroni di casa.

Rice 7 -Sarà la diga del centrocampo dell'Inghilterra per i prossimi 10 anni, e si vede. Non è sempre nel vivo del gioco, ma la sua presenza tranquillizza i compagni e spaventa gli avversari, soprattutto Rashford nel primo tempo.

Noble 6 - Duro e roccioso, forse troppo visto l'interventaccio su Wan-Bissaka. Prova solida, comunque, del capitano degli Hammers.

Fornals 7 - Sicuri che sia al suo primo anno in Premier? Capisce benissimo i ritmi e la fisicità del campionato, mostrando anche duttilità e sapienza tattica.

Yarmolenko 8 - Fenomenale l'ucraino, abile tanto in difesa quanto in attacco. Meriterebbe un 7 per il gol e per l'apporto offensivo, ma gli va dato un punto in più per il miracolo difensivo su Lingard.

Dall'88' Snodgrass - sv

Felipe Anderson 6,5 - Copre bene, ma si vede un po' meno in avanti. Esce dopo aver dato tanto per la vittoria dei padroni di casa.

Dal 70' Wilshere 6 - Buona gara, conquista anche la punizione su cui Cresswell prende le misure alla porta di De Gea prima di segnare il 2-0 nel piazzato successivo.

Haller 6 - Gara di sacrificio. Fa salire la squadra e si porta dietro i difensori centrali per gli inserimenti dei trequartisti.