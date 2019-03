Le pagelle dell'Arsenal - Leno insuperabile, Aubameyang si riscatta

Arsenal-Manchester United 2-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leno 7,5 - Bravissimo nel primo tempo su Lukaku, che invano prova a saltarlo. Vince il duello con l'attaccante belga anche nella ripresa, quando a tu per tu con lui gli sbarra la strada con i piedi. Ha poi la sorte dalla propria parte e viene salvato sia da una traversa (di Lukaku) che da un palo (di Fred).

Maitland-Niles 6,5 - Partita di quantità: fa puntualmente e bene le due fasi di gioco. Nel finale da registrare due-tre interventi difensivi decisivi.

Papastathopoulos 6,5 - Solido e roccioso nelle chiusure.

Koscielny 6 - Guida bene la linea a tre dei Gunners. Solo una volta sale in ritardo e sbaglia a fare il fuorigioco.

Monreal 6 - Sulla traversa di Lukaku è lui che si perde la marcatura dell'attaccante belga: per sua fortuna la palla non entra. Per il resto buona la sua prestazione.

Kolasinac 6,5 - Lo United da quella parte fa poco. Grazie al suo sinistro molto educato mette diversi cross interessanti in area avversaria.

Xhaka 7,5 - Sblocca la partita con un sinistro dai 30 metri, la cui traiettoria cambia e inganna così De Gea. A fine primo tempo fa un recupero in area su Rashford che vale come se fosse un secondo gol.

Ramsey 6,5 - Il suo cambio di passo fa la differenza in mezzo al campo. Rispetto a Xhaka, si propone con più costanza in proiezione offensiva.

Ozil 5,5 - Il peggiore dei suoi. Lontano parente del fantastico genio che faceva la differenza e mandava in gol tutti i suoi compagni (dal 76' Iwobi s.v.)

Aubameyang 7 - Si riscatta dagli undici metri dopo l'errore di una settimana fa nel derby contro il Tottenham. Grande personalità e freddezza, chiude la partita in un momento delicato (dall'80' Suarez s.v.)

Lacazette 7 - Molto intraprendente, è difficile per un difensore stargli dietro. Non sai mai dove va: per informazioni chiedere a Fred che nella ripresa lo atterra (con una spinta leggera) e causa il rigore del 2-0. Avrebbe potuto terminare la domenica in bellezza ma fallisce una facile occasione per il possibile 3-0 (dall'86' Nketiah s.v.)