Le pagelle dell'Espanyol - Bernardo fa muro, attacco inconsistente

Facundo Ferreyra

Diego Lopez 5 – Si fa scavalcare colpevolmente in occasione dell'1-1. Poi si fa infilare sul primo palo da Morata.

Naldo 6 – Sfortunato, la sua partita dura poco più di un quarto d’ora. Fuori per un problema muscolare. (17’ Didac 5 – Concede troppi spazi. Si fa bruciare in velocità da Morata).

Bernardo 6,5 – Insuperabile nel gioco aereo. Di testa le prende praticamente tutte. Finale da attaccante aggiunto.

David Lopez 5 – Il suo match è un condensato di errori. Tiene in gioco Morata. Rischia di causare un rigore.

Victor Gomez 6 - Applicato, non spinge molto ma quando lo fa non dispiace.

Victor Sanchez 6 – Ordinato, ci mette dinamismo e buone idee. Come l'assist per Darder. (72' Melendo 5,5 - Troppo timido, non entra con lo spirito di chi deve provare a cambiare le sorti del match).

Roca 5,5 - Buone quailtà di palleggio ma anche poca personalità nei momenti chiave.

Darder 6,5 – Pimpante nel primo tempo, segna un gran gol. Cala vistosamente nella ripresa.

Javi Lopez 6 - Prova senza infamia e senza lode. Assolve il suo compito.

Ferreyra 5 – Troppo leggerino per reggere il peso dell’attacco. Conclude solo una volta, senza impensierire Oblak.

Wu Lei 5,5 – Svaria su tutto il fronte per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Non punge. (60' Campuzano 5,5 - Machin gli chiede di vivacizzare la manovra offensiva ma non si vede mai).