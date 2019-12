Le pagelle dell'Everton - Keane insuperabile, Richarlison non punge

Risultato finale: Manchester United-Everton 1-1

Pickford 6 - Quando chiamato in causa risponde presente, graziato anche dalla poca precisione degli attaccanti dello United. Non può nulla sul mancino vincente di Greenwood.

Coleman 6,5 - Il capitano si conferma uno dei migliori nello scacchiere tattico di Ferguson, bene sia in fase di contenimento che in quella di spinta. Non si fa praticamente mai sfuggire Rashford.

Keane 7 - Semaforo rosso dalle sue parti per gli attaccanti del Manchester United, in tutto il corso dei novanta minuti non si fa praticamente mai superare dagli avanti dei padroni di casa.

Mina 6 - Buona spalle per Keane, meglio sui palloni alti vista la statura. Per l'ex Barcellona poi diventa un gioco da ragazzi contenere un avversario come Martial praticamente mai in partita.

Digne 6 - Buona prima parte di gara per il terzino ex Barcellona e Roma, peccato per un problema fisico che lo costringe già nel primo tempo a lasciare il campo. (Dal 25' Baines 5,5 - Paga il duello ad alta velocità con James, più giovane e frizzante l'avversario).

Iwobi 5,5 - Probabilmente uno dei meno in palla della fase offensiva dell'Everton, riceve pochi palloni giocabili nella sua zona di campo. Leggermente meglio quando si accentra a dialogare stretto con i compagni.

Holgate 6,5 - Un difensore centrale schierato in mediana da Ferguson, soluzione azzeccata per il nuovo tecnico dell'Everton che riesce a spezzare la manovra dello United. Da rivedere in qualche conclusione dalla distanza.

Davies 6,5 - Si prende qualche rischio di troppo nonostante il cartellino giallo ricevuto proprio in avvio di gara, il suo lavoro comunque è ottimo quando è chiamato a distruggere il gioco avversario.

Bernard 6 - Prova di sacrificio del brasiliano che fa un ottimo lavoro in fase di non possesso non disdegnando qualche discesa interessante lungo la propria corsia mancina. (Dal 71' Kean 6 - Una buona prestazione ma inspiegabilmente viene sostituito da Ferguson prima del termine della sfida, esce contrariato. Dal 89' Niasse sv).

Richarlison 5,5 - Non una prestazione da ricordare ad Old Trafford per il brasiliano, qualche serpentina interessante ma nessuna giocata in grado di spaccare la partita in maniera decisiva.

Calvert-Lewin 6 - Tra i più attivi in fase offensiva, punta spesso l'area di rigore grazie alla sua rapidità. Secondo tempo leggermente in calo vista anche l'opposizione del gigante Maguire.