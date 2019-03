Le pagelle dell'Everton - Richarlison decide, Pickford non sbaglia nulla

Risultato finale: Everton-Chelsea 2-0.

Pickford 7 - I tre punti arrivano grazie ai suoi interventi. Si inventa alcune parate fantascientifiche, soprattutto nel momento cruciale del match. Prestazione eccezionale per il portiere dei Toffees, bene anche in uscita.

Coleman 6 - Tiene bene la posizione e non concede moltissimo a Pedro. Viene saltato in un paio di occasioni, ma nel complesso gioca con la solita sicurezza.

Keane 6.5 - Detta i tempi su tutta la linea difensiva e non concede nulla, quando trova lo spazio prova ad essere pericoloso anche in attacco.

Mina 6.5 - Marca Higuain anche all'uscita dal campo, il numero 9 del Chelsea va fuori giri su una prestazione difensiva davvero asfissiante. Bene anche sui palloni alti.

Digne 6 - Un terzino con tanta qualità, quando affonda diventa sempre pericoloso. Non va tanto al cross, ma compie una fase difensiva da applausi.

Gueye 6 - Lavoro oscuro? Sì grazie. Ma la pressione costante che porta sui palleggiatori del Chelsea è fondamentale, probabilmente i toffees vincono il match in questa zona di campo.

Gomes 6.5 - Si muove molto bene tra le linee ed è il primo a creare tantissimi pericoli. Una gran conclusione nel secondo tempo, esce per via dell'ammonizione. (Dal 68' Schneiderlin 6 - Buon impatto sul match, gestisce con tranquillità le sortite offensive degli ospiti).

Richarlison 8 - Qualcuno lo aveva bollato come un giocatore con poche qualità. Il suo impatto sulla Premier è stato devastante: oltre al gol crea occasioni e si procura il calcio di rigore. Sarà pure uno sport di squadra, ma oggi la vince praticamente da solo.

Sigurdsson 7 - Quando accende la luce diventa un giocatore con delle peculiarità incredibili. Accelerazioni e passaggi in profondità che spaccano la retroguardia del Chelsea. Si fa perdonare subito per il rigore sbagliato, gettandosi sulla respinta di Kepa. (Dall'86 Davies s.v.).

Bernard 6.5 - Bene in entrambe le fasi, anche se arriva in ritardo in un paio di occasioni offensive. Un giocatore che dà equilibrio, ma anche qualità. (Dal 78' Walcott 6 - Si divora il gol del 3-0, ma aiuta i compagni in entrambe le fasi).

Calvert-Lewin 6.5 - Non segna ma gioca una partita davvero incredibile, si muove tra le linee e non sbaglia nessuna decisione.