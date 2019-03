Le pagelle dell'Italia U21 - Audero il migliore, Cutrone non la vede mai

Risultato finale: Italia U21-Austria U21 0-0

Audero 7 - Per l'Italia è decisivo l'estremo difensore, se la partita finisce a reti bianche è soprattutto grazie alle parate del portiere blucerchiato. Super su Horvhat, frena Honsak e blocca sul nascere Schmidt. Sempre decisivo in ogni intervento.

Calabria 6 - Mezzo voto in meno per qualche disattenzione difensiva, in fase di sovrapposizione invece è quasi un'ala aggiunta. Murgia taglia al centro e gli apre tanto spazio, traversone i suoi che non vengono sfruttati da Cutrone e compagni. (Dal 81' Adjapong sv).

Bonifazi 5 - Sicuramente il più in difficoltà del pacchetto arretrato azzurro, spesso abituato alla difesa a tre trova difficoltà al fianco di un solo centrale. Regala una palla gol ad Honsak, rischia di ripetersi qualche minuto più tardi. (Dal 81' Romagna sv).

Luperto 6,5 - Il migliore in campo della retroguardia di Di Biagio, ha poche difficoltà nel contenere Grbic. Gestisce il primo possesso, con il suo mancino prova a catalizzare quando si riparte palla a terra.

Pezzella 5,5 - Spinge poco lungo la corsia di competenza, con il passare dei minuti viene costretto a non alzarsi troppo viste le qualità di Horvath. L'esterno austriaco gli crea più di qualche grattacapo. (Dal 69' Dimarco 6 - Copre Horvath e si limita a contenere gli attacchi ospiti).

Murgia 6,5 - Per quanto riguarda i giocatori di movimento e tra i migliori come Luperto, viene schierato lungo la corsia di destra ma è un ruolo che ricopre poco. Apre intelligenti spazi per Calabria, sfiora la via del gol con un colpo di testa sul primo palo. (Dal 69' Valzania 6 - Nel finale si tuffa in area di rigore sfiorando la rete del successo).

Locatelli 6 - Sicuramente meglio del compagno di reparto, più nel vivo dell'azione il mediano del Sassuolo che spesso gioca a testa alta. Meritava maggior fortuna una sua conclusione in avvio di ripresa. (Dal 82' Tonali sv).

Mandragora 5 - Quando il mediano di costruzione non gira diventa difficile rendersi pericoloso, il centrocampista dell'Udinese con la fascia di capitano al braccio questo pomeriggio delude. Nel secondo tempo regala un pallone sanguinoso a Schmidt che di poco non va segno.

Orsolini 6 - Comincia con la quarta marcia innestata, subito un pallone d'oro offerto a Bonazzoli che spreca. Regala qualche giocata di fino al pubblico del Rocco, si spegne alla distanza prima della sostituzione. (Dal 59' Parigini 6,5 - Prova a dare una scossa con le sue sortite lungo la sinistra, peccato per il finale abbastanza nervoso).

Cutrone 5 - L'attaccante titolare dell'Under 21 non la vede praticamente mai, non viene schierato da centravanti ma gli viene affiancato Bonazzoli. Non riesce mai a rendersi pericoloso ed i compagni lo servono pochissimo.

Bonazzoli 5,5 - Pronti via ha subito l'occasione per sbloccare la partita, credeva di essere in fuorigioco e calcia addosso a Schlager. Per tutta la partita prova a rifarsi, si sbatte tra le maglie austriache senza riuscire a metterci la firma. (Dal 70' Moncini 5,5 - Un tiro troppo centrale e nulla più, non un grande esordio).