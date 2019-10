Le pagelle dell'Olympiacos - Semedo segna e poi pasticcia, follia Benzia

Risultato finale: Stella Rossa - Olympiacos 3-1

© foto di Giulia Borletto

Sa 6 - Per più di un'ora di partita non deve neanche sporcarsi i guantoni. Poi si trova trafitto da Vulic, e altre due volte nel finale di partita. Entrambe da angolo: prima Milunovic, poi Boakye. Lui non ha colpe.

Torosidis 6 - Il capitano dei greci mette la sua esperienza al servizio. Inizio positivo, poi quando i suoi rimangono con l'uomo in meno fa fatica anche lui. Appare decisamente nervoso nel finale di gara.

Semedo 5 - Bel primo tempo: arriva sempre prima su Tomane, e porta anche avanti i suoi, anche se non con il massimo dell'intenzione. Cade però proprio sul più bello, sbagliando l'intervento sia sul due, che sul tre a uno.

Meriah 4,5 - Anche per l'altro centrale dell'Olympiacos il discorso è simile: prima ora di gioco di ottima fattura, poi però è un suo errore ad avviare la rimonta serba. E per di più, sul punteggio ancora sull'1-1, manca un gol da due passi.

Tsimikas 6,5 - Probabilmente è in assoluto la nota migliore dell'intera serata. Spinge con continuità e frequenza di passi sulla fascia, costringendo spesso e volentieri gli avversari alle maniere forti per fermarlo.

Camara 6,5 - Anche lui si disimpegna piuttosto efficacemente in varie situazioni, facendo valere la sua forza muscolare. Prova anche un paio di conclusioni da fuori, senza troppa fortuna. Ma è tra i migliori. (dall'89' El Arabi sv)

Bouchalakis 6 - La mediana greca, almeno a vedere il primo tempo, è parso il reparto più in forma. Lui alterna gioco duro a rifiniture di qualità, anche se va calando sulla lunga distanza. E sbaglia sul 3-1.

Masouras 6 - Non si vede troppo spesso al centro delle iniziative proposte dalla sua squadra. Ma si segnala perché, prima di lasciare poi il campo nella ripresa, mette a segno l'assist per il gol di Semedo. (dall'80' Elabdellaoui sv)

Benzia 4 - La sua clamorosa ingenuità (si lascia scappare qualche parola di troppo quando era già ammonito) gli costa un'espulsione, e costa probabilmente l'intera posta in palio per la sua squadra.

Lovera 5,5 - Preferito, piuttosto a sorpresa, ai vari Podence e Valbuena. Non ripaga del tutto la mossa del suo allenatore Martins, rimanendo per larghi tratti di partita un po' troppo isolato. (dal 62' Podence 5,5 - Non entra bene nel match, perdendo tantissimi palloni. Poi però offre quello del potenziale vantaggio a Meriah, che spreca).

Guerrero 5 - I primi due lampi della partita sono opera sua, due conclusioni molto pericolose nell'arco di poco più di un minuto. Poi però, specie quando i greci rimangono in dieci, sparisce dal campo.