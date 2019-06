Le pagelle della Polonia - Michalak imprendibile, Bielik luci ed ombre

Risultato finale: Polonia-Belgio 3-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grabara 6,5 - Può fare ben poco sulle reti di Iseka e Cools, nel finale si dimostra indispensabile per salvare il risultato in un paio di occasioni.

Fila 6 - Continuo e affidabile, gara senza sussulti.

Wieteska 6 - Si perde Iseka in occasione del gol. Dopo le prime fasi prende meglio le misure agli attaccanti del Belgio.

Bielik 6,5 - Luci ed ombre nella gara del difensore polacco. Difetta nella posizione sull'inserimento di Iseka, ed un suo errore in disimpegno propizia il 3-2, ma ha il merito di segnare il gol che porta in vantaggio la Polonia.

Pestka 6 - Lukebakio è un cliente difficile e spesso riesce a sfondare sulla fascia, ma sul lungo periodo il polacco riesce a limitare le sfuriate dell'avversario.

Dziczek 6 - Fa da diga davanti alla difesa recuperando diversi palloni. La densità del centrocampo della Polonia impedisce al Belgio di costruire gioco per vie centrali.

Michalak 7 - Propositivo nelle progressioni sulla destra e preciso nei suoi cross verso il centro dell'area. Propizia il momentaneo 3-1 di Szymański con un diagonale preciso al termine di una discesa micidiale.

Dal 47' s.t.: Jozwiak n.g. - Solo una manciata di minuti in pieno recupero.

Jagiełło 6,5 - Fa movimento in attacco andando ad alternarsi a Kownacki. Ottimo il cross che permette a Bielik di schiacciare per il 2-1.

Dal 44' s.t.: Bochniewicz n.g. - Entra nei minuti finali per spezzare il gioco e rallentare la manovra belga.

Żurkowski 6,5 - Contribuisce a dare imprevedibilità alle azioni offensive della Polonia. Con tempismo e intuizione trova il gol che spezza in due la partita.

Szymański 7 - Chirurgico nella realizzazione del tris polacco, calibra bene il tiro mettendo fuori gioco Jackers. Dinamico ed opportunista.

Kownacki 6,5 - Fa parecchio lavoro sporco per impegnare la difesa belga e liberare corridoi sugli esterni per i compagni. Prova un paio di conclusioni che tuttavia non vanno a segno.