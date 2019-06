Le pagelle della Romania - Coman ci prova, Puscas in ombra

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Radu 6- Serata di vacanza o quasi.

Mena 6- In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Rus 6 - Poco lavoro in particolare nella ripresa.

Nedelcearu 6 - Sale di tono con il passare dei minuti. Chiude con efficacia in più di una circostanza.

Boboc 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Nedelcu 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta per la vittoria.

Cidaldau 6 - Quantità e qualità in mediana. Dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci. (dal 61' Baluta 5.5 - Ci prova con dinamismo e grinta, ma non basta)

Olanu 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. (dal 72' Dragomir s.v. )

Hagi 6 - Sulla fascia spinge appena può, luci e ombre. Combattivo e generoso fino alla fine.

Coman 6 - Ci prova in più di un'occasione, cala nel finale.

Puscas 5.5 - Prima parte di gara non sempre ficcante. Ancor meno continuo nella ripresa. (dall'82' Petre s.v. )