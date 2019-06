Le pagelle della Romania - Puscas non basta, male Pascanu

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu 6 - Gol praticamente imparabili, può fare davvero poco, ma alla fine il suo Europeo è positivo.

Manea 6 - In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Pascanu 5 - Buon primo tempo, crolla nel finale in cui becca anche un russo.

Nedelcearu 6 - Qualche errore qua e là, poteva fare decisamente meglio in più di una circostanza, soffre in particolare nella ripresa.

Stefan 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Nedelcu 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta.

Cidaldau 6 - Quantità e qualità in mediana. Dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci. (dal 69' Ciobanu 6 - Ci prova con dinamismo e grinta, ma non basta)

Baluta 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. Un buon Europeo, tra i migliori della squadra di Radoi.

Hagi 5.5 - Non brilla, anzi, si rende protagonista in negativo in occasione del rigore siglato da Waldschimdt

Ivan 5.5 - Prima parte brillante, poi cala fino al cambio. Poteva dar di più. (dal 55' Coman 5.5 - La musica non cambia.)

Puscas 7 - Trascina la Romania in un gran primo tempo, sfiora la tripletta, poi cala alla distanza. (dall'87' Petre s.v. )