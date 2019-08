Le pagelle dello Schalke - Harit e Burgstaller impotenti contro Neuer

Risultato finale: Schalke 04-Bayern Monaco 0-3

Nübel 6 - Non può nulla sulle tre reti del cecchino Lewandowski, ma riesce comunque a mettersi in evidenza con alcuni interventi in anticipo che evitano un passivo peggiore.

Kenny 5 - Non è in giornata e alterna qualche buon cross per gli attaccanti ad errori evidenti. Il contrasto che causa il rigore è cercato abilmente da Coman.

Stambouli 6 - Qualche suggerimento interessante direttamente per gli attaccanti, ed una conclusione in porta che poteva valere l'1-1 ma viene deviata in extremis da Süle.

Nastasic 6 - Tenta di riportare in partita lo Schalke con un colpo di testa, ma non ha fortuna. Curiosamente, sono i centrali dello Schalke a produrre alcune delle occasioni più nitide della gara.

Oczipka 5,5 - Ingaggia un duello personale con Muller che si combatte su entrambi i fronti ma, se in qualche caso riesce a limitare i pericoli per la porta di Nübel, la guerra è vinta dall'avversario.

McKennie 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, ed è tra i più attivi per lo Schalke, soprattutto nella costruzione della manovra offensiva sulla trequarti. Confeziona diversi assist per i compagni che tuttavia non producono gli esiti sperati.

Mascarell 5,5 - Poco incisivo nel centrocampo dello Schalke, che fatica a costruire soprattutto per vie centrali. (Dal 15' s.t.: Sané 5,5 - Non produce il cambio di passo auspicato da Wagner.)

Caligiuri 6 - Propositivo ma a tratti colpevole di imprecisione nelle conclusioni. Non entra subito in partita, ma sulla lunga distanza risulta tra i più continui. Reclama per una deviazione di mano di Perisic in piena area su un suo calcio di punizione.

Harit 6,5 - Si incarica di dare imprevedibilità all'attacco dello Schalke ed è l'unico che riesce realmente a svariare su tutto il fronte offensivo. Dalla parte opposta c'è però un Neuer particolarmente attento. (Dal 41' s.t.: Marcan n.g. - Appena una manciata di minuti a gara ormai compromessa.)

Raman 5 - Troppo poco presente nella manovra d'attacco, non riesce a costituire un punto di riferimento nella metà campo avversaria. (Dal 5' s.t.: Kutucu 5,5 - Con il suo ingresso fornisce qualche soluzione in più ai centrocampisti, ma non trova il guizzo giusto.)

Burgstaller 6 - Prestazione generosa ma improduttiva per l'attaccante che, come il compagno Harit, trova in Neuer un baluardo quasi invalicabile.