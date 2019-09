Le pagelle dello Shakhtar - Si salva solo Taison, male la difesa

Pyatov 5 - Costretto a raccogliere per tre volte il pallone dalla propria porta, ma non dà l'impressione di essere particolarmente irresistibile.

Bolbat 5 - Butta via tanti palloni, con lanci sbagliati e controlli imprecisi.

Kryvstov 5 - Nel primo tempo si mette in mostra con un paio di interventi positivi, poi copre male ed il City prende il largo.

Matviyenko 5 - Troppo superficiale in copertura, troppi spazi a disposizione della squadra avversaria.

Ismaily 5.5 - In fase offensiva propone diversi spunti interessanti, ma pecca nel coprire ed aiutare la squadra.

Patrick 5 - Il filtro di centrocampo funziona a sprazzi, ma l'impeto del pressing avversario è davvero ingestibile. (Dal 73' Marcos Antonio sv).

Stepanenko 5 - Prova ad impostare come può, ma i centrocampisti del City non gli concedono nemmeno 10 secondi di fila per ragionare.

Marlos 5.5 - Ha un buon impatto sul match, poi si isola e riceve pochi palloni giocabili.

Taison 6.5 - E' la vera anima della squadra, non si arrende fino alla fine trascinando i suoi con grande dignità.

Solomon 5 - Assente nel primo tempo, un paio di inserimenti inutili e tanto movimento senza risultati concreti. (Dal 46' Konoplyanka 5 - Un fantasma, non incide mai nella manovra ucraina).

Moraes 5.5 - Un paio di volte testa la reattività di Ederson, che gli risponde sempre presente. (Dal 78' Dentinho sv).