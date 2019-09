Le prime pagine in Spagna - I dubbi di Valverde e i pensieri di Ramos

© foto di Dimitri Conti

La grande impresa della nazionale di basket toglie spazio al calcio dalle prime pagine dei quotidiani sportivi in Spagna. Solamente il quotidiano catalano Sport apre con vicende calcistiche, concentrandosi sul Barcellona. Ma qua e là si trovano comunque richiami nelle prime. Eccole.

AS

"Ramos sul Pallone d'Oro: Cannavaro sì e io no?"

Intervista con il capitano del Real Madrid, il quale torna sulle sue chances di aggiudicarsi l'ambitissimo trofeo individuale. In più, tra i vari titoli presenti, si legge: "Cristiano ne fa quattro alla Lituania".

Marca

"Il successo non deve farci perdere intensità"

Pensieri e parole di Florentino Perez, dall'assemblea dei soci. In più altre parole di Sergio Ramos: "La quinta Champions sarebbe una follia!".

Mundo Deportivo

"Neymar padre: la trattativa Barca-PSG ancora aperta"

In taglio basso un richiamo alle parole del padre di Neymar, per cui la trattativa con il Barcellona è ancora attiva. E le negoziazioni proseguono.

Sport

"Messi no, dubbio Suarez, cantera sì"

Questi i rompicapo dell'allenatore Valverde in vista di Valencia-Barcellona. Messi non forzerà il rientro, Suarez valuterà le opzioni e quindi si apre una nuova possibilità per i due canterani Carles Perez e Ansu Fati.