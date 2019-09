Le prime portoghesi - Viviano in vacanza a Lisbona, Sporting in rosso

© foto di Dimitri Conti

Tante voci, interviste e approfondimenti dedicate sia alle squadre di club che alla nazionale, nelle come sempre variopinte prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Portogallo. Spazio anche a qualche (ex) protagonista della Serie A.

A Bola

"Verde (ancora) in rosso"

Gioco di parole con i colori dello Sporting CP e quello del fallimento economico per il quotidiano, che sottolinea come per la settima volta negli ultimi dieci anni, i Leoes presentino un bilancio negativo. Perdite ridotte di 12 milioni, ma ne rimangono altri 8 da colmare. Tra le altre notizie rintracciabili nella prima pagina, il rientro di Gabriel nel Benfica, le 100 partite imminenti di Telles con il Porto, e un'intervista a Lucas Piazon, arrivato al Rio Ave dal Chelsea.

O Jogo

"Assalto alle torri"

Questa sera il Portogallo è impegnato nella sfida di qualificazione a Euro 2020 in casa della Lituania, squadra composta da giocatori alti e strutturati. Sinteticamente, il ct Santos ha dichiarato che c'è da vincere. Spazio anche all'esercizio negativo dello Sporting CP (- 7,9 milioni), ad uno speciale su Luis Diaz del Porto (definito il "maestro della fuga"), e anche ad un'intervista con Joao Mario, che si candida per un posto a Euro 2020 col Portogallo.

Record

"Sono in vacanza a Lisbona"

Pensieri e parole di Emiliano Viviano, portiere che è ancora in forza allo Sporting CP, ma per il quale lo spazio disponibile è inesistente. Il portiere, che non riesce a trovare l'accordo economico per una rescissione, si auto-candida per una squadra italiana. Anche qui si legge del pronto recupero del brasiliano Gabriel per il Benfica, dopo il quale ora Taarabt è sotto pressione.