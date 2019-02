Le probabili formazioni di Inter - Rapid Vienna - Out Icardi, c'è Martinez

Una rete di vantaggio da gestire, frutto dell'1-0 maturato all'andata, e un passaggio del turno da ipotecare per mettere a tacere le voci extracampo che hanno coinvolto l'ormai ex capitano Mauro Icardi. L'Inter si presenta all'appuntamento con il Rapid Vienna, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, per proseguire la sua campagna europea; dopo la delusione dell'eliminazione nella fase a gironi di Champions League, la squadra di Spalletti vuole arrivare più lontano possibile alla manifestazione e per farlo dovrà superare lo scoglio austriaco, già regolato all'andata grazie alla rete di Lautaro Martinez. Ad arbitrare il match, con fischio d'inizio fissato per le 21 a San Siro, sarà il portoghese Artur Dias.

QUI INTER – “Dobbiamo qualificarci. Passare il turno e accedere agli ottavi sarebbe un traguardo che mette in evidenza la bontà del modo di lavorare di questi giocatori e la qualità di chi ha giocato meno”. Non vuole passi falsi Spalletti che punta al passaggio del turno pur dovendo rinunciare ai fuori lista Gagliardini, Joao Mario, Dalbert e agli assenti, per motivi diversi, Icardi e Keita, concedendo un turno di riposo a qualcuno dei suoi uomini migliori. Il modulo non si tocca, il 4-2-3-1, con Handanovic a difendere i pali, Cedric e Asamoah sulle fasce e Skriniar, ad affiancare Miranda con de Vrij al quale dovrebbe essere concesso un turno di riposo. In mediana spazio a Brozovic, insidiato da Vecino, che verrà affiancato a Borja Valero mentre il terzetto offensivo sarà composto da Candreva – in ballottaggio con Politano - , Naingollan e Perisic. Terminale offensivo sarà, invece, ancora una volta Martinez.

QUI RAPID VIENNA - “Dobbiamo giocare in modo da rendere possibile l'impossibile”. Poche parole, ma piuttosto chiare quelle del tecnico austriaco Kuhbauer. Una vera e propria impresa quella che attende il Rapid Vienna, sconfitto all'andata e chiamato a vincere con due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Per farlo il tecnico si affida al 4-2-3-1 con Strebinger a difendere i pali e la linea difensiva composta da Potzmann, Sonnleitner, Hofmann e Bolingoli. In mezzo al campo agiranno Grahovac e Ljubicic con i tre sulla trequarti che saranno Thurnwald, Schwab e Schobesberger. L'unica punta, al posto dello squalificato Berisha, fratello del giocatore della Lazio, giocherà Pavlovic.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Borja Valero; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disp: Padelli, de Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio, Vecino, Politano, Adorante. Allenatore: Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli ; Grahovac, D. Ljubicic ; Thurnwald, Schwab, Schobesberger; Pavlovic . A disp: Knoflach - Müldür, Barac, Martic, Murg, Knasmüllner, Ivan. Allenatore: Kuhbauer.