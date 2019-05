Leeds-Derby County 2-4, Lampard si gioca la Premier contro l'Aston Villa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei gol, due espulsi e una notte da ricordare per Frank Lampard, tecnico del Derby County, finalista dei play off di Championship ai danni del Leeds.

Primo tempo in parità - Dopo l'andata terminata 1-0 per il Leeds, il primo tempo ad Elland Road si conclude in perfetta parità grazie alle reti di Dallas per i padroni di casa e Marriott per gli ospiti.

Ripresa targata Rams - Il secondo tempo vede gli ospiti partire subito forte con i gol di Mount e Wilson, che portano il risultato sul 3-1 e dunque con qualificazione in tasca. Riapre i giochi al 62' la doppietta di Dallas che fissa momentaneamente il risultato sul 2-3. Poi l'espulsione di Berardi per la squadra di Bielsa, che apre le porte del quarto gol per i "Lampard boys" con la doppietta di Marriott. Nel finale espulso Malone, la partita è praticamente terminata e ad esultare è lo storico ex centrocampista dei Blues dopo un 4-2 storico. Il prossimo 27 maggio, il Derby County si giocherà la finale per la promozione in Premier contro l'Aston Villa, che ha avuto la meglio sul WBA in semifinale.