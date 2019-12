Leicester, miracolo 2.0. Avanti al City con un terzo del valore di mercato

© foto di Puma.com

Secondo posto in classifica con tre punti di vantaggio sullo stellare Manchester City di Pep Guardiola; miglior difesa della Premier League; un punto in meno raccolto rispetto al Liverpool nelle ultime dieci giornate di campionato; cinque vittorie nelle ultime cinque giornate; Jamie Vardy capocannoniere del torneo con 14 reti.

Sono questi alcuni dei numeri che raccontano la fantastica stagione del Leicester City di Brendan Rodgers. Un rendimento, questo, che riporta immediatamente alla memoria la fantastica cavalcata delle Foxes targate Claudio Ranieri nel 2015/2016, ma che assume ancor più valore se confrontato il valore di mercato (dati transfermark.it) della rosa attuale con quella del City attualmente dietro in classifica. Il Leicester di oggi vale poco più di 400 milioni di euro con Youri Tielemans e James Maddison quali calciatori dal valore più elevato (45 milioni cadauno), mentre i Citizens di Guardiola sfondano il tetto del miliardo e duecento milioni con Raheem Sterling che da solo viene valutato 140 milioni di euro.

Confronto impietoso anche per quanto riguarda le sole operazioni di mercato della scorsa estate. Tielemans è arrivato alle Foxes in prestito con diritto di riscatto dal Monaco per 45 milioni, ben venti milioni in meno di quanto il City ha pagato Joao Cancelo alla Juventus (28 milioni di euro, più il cartellino di Danilo valutato 37 milioni).

Parlare di miracolo, dunque, può non essere assolutamente un azzardo. Anche se i conti si fanno alla fine. Una cosa è certa anche senza vittoria della Premier il Leicester 2.0 di Rodgers sta stupendo tutti.