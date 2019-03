Il capitano del Leicester Wes Morgan ha commentato così al sito ufficiale delle Foxes il suo rinnovo fino al 2020: "Significa molto per me. Abbiamo attraversato così tanti alti e bassi insieme e sono stato al centro di tutto sin dall'inizio, quindi estendere il mio tempo qui significa molto per me e sono davvero felice. Vedo un futuro molto, molto luminoso per Leicester City. Abbiamo un sacco di giovani giocatori che hanno un grande potenziale, oltre a tanta gente esperta. Dobbiamo dare tutti il meglio perché il nostro club abbia successo".