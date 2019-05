Lichtsteiner dubbioso: "Futuro all'Arsenal? Oggi la vedo molto difficile"

© foto di J.M.Colomo

"Restare all'Arsenal? Al momento la vedo molto difficile, ma vedremo cosa succederà". Stephan Lichtsteiner, ex laterale di Lazio e Juventus, si è mostrato assai dubbioso sul suo futuro con la maglia dei Gunners, analizzando così la stagione tra Premier e coppe europee: "L'unica cosa che conta adesso è la finale di Europa League. Voglio riportare questo club ai massimi livelli, anche in Champions. È un peccato non esserci riusciti già quest'anno: nel finale abbiamo buttato via punti importanti, pagando anche le tante energie spese per andare in fondo in Europa". Il classe '84 vedrà scadere il suo contratto con l'Arsenal il prossimo 30 giugno.