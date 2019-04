Liga, 34° turno: Barça, festa rimandata. Atlético batte Valencia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona deve aspettare per celebrare il 27° titolo in Liga. L'Atlético batte il Valencia e tiene ancora i giochi aperti per pura aritmetica.

Di seguito il programma della 34esima giornata e la classifica:

HUESCA-EIBAR 2-0 - 54' Gallego, 57' Avila

VALLADOLID-GIRONA 1-0 - 67' Michel

ALAVES-BARCELLONA 0-2 - 54' Alena, 60' Suarez rig.

Stasera

ATLETICO MADRID-VALENCIA 3-2 - 9' Morata (A), 36' Gameiro (V), 49' Griezmann (A), 77' Parejo rig. (V), 81' Correa (A)

LEGANES-ATHLETIC ore 20.30

ESPANYOL-CELTA ore 20.30

LEVANTE-BETIS ore 21.30

Domani

SIVIGLIA-RAYO VALLECANO ore 19.30

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL ore 20.30

GETAFE-REAL MADRID ore 21.30

Classifica

BARCELLONA 80

ATLETICO MADRID 71

REAL MADRID 64

GETAFE 54

VALENCIA 52

SIVIGLIA 52

ATHLETIC 46

ALAVES 46

BETIS 43

EAPANYOL 42

REAL SOCIEDAD 41

LEGANES 41

EIBAR 40

VILLARREAL 36

VALLADOLID 35

CELTA 35

GIRONA 34

LEVANTE 34

HUESCA 29

RAYO VALLECANO 28