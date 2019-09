Liga, Atletico stanco dopo la Juventus: solo 0-0 in casa col Celta Vigo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Celta Vigo ferma l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Nel quinto turno di Liga i colchoneros di Simeone non riescono infatti ad andare oltro lo 0-0, forse stanchi dopo la dispendiosa remontada in Champions contro la Juventus. Con questo risultato l'Atleti raggiunge provvisoriamente il Siviglia (una partita in meno) in vetta alla classifica con 10 punti, mentre il Celta Vigo è quattordicesimo con 5 lunghezze.

Questo il programma completo del 5° turno di Liga:

Venerdì

Osasuna-Betis 0-0

Sabato

Villarreal-Valladolid 2-0

Levante-Eibar 0-0

Atl.Madrid-Celta Vigo 0-0

Granada-Barcellona

Domenica

Getafe-Maiorca

Espanyol-Real Sociedad

Valencia-Leganes

Athletic Bilbao-Alaves

Siviglia-Real Madrid