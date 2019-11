© foto di Imago/Image Sport

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, che si giocherà il prossimo 18 dicembre, comincerà alle ore 20. Inizialmente prevista per il 26 ottobre, la partita era stata rinviata dalla Federazione spagnola a causa dei disordini in Catalogna in seguito all'arresto di alcuni esponenti indipendentisti.