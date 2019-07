Liga, caos orari: si giocherà sabato e domenica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il caos orari in Liga. La RFEF, nei giorni scorsi, aveva confermato il cambio di orari, scatenando la reazione da parte de La Liga. La Federazione spagnola ha emesso un comunicato che conferma la decisione, nonostante le rimostranze: "La Commissione delegata della Royal Spanish Football Federation ha approvato oggi le Regole per la Prima e Seconda Divisione per la stagione 2019/2020. Ogni giornata della competizione ufficiale deve essere giocata il sabato o la domenica entro i termini previsti, a meno che non vi sia un accordo tra RFEF e LNFP ai sensi dell'accordo di coordinamento previsto dalla normativa vigente".

La prima giornata di campionato si giocherà il 17 e il 18 agosto, ma siamo ancora lontani da un accordo tra le parti. Al momento non ci sarà un ritorno al passato, con le gare fissate il venerdì e il lunedì, ma tutto può ancora cambiare.