Liga, clamorosa rimonta del Barça a Siviglia. Messi hombre del partido

© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona espugna il Ramón Sánchez-Pizjuán grazie a un gigantesco Leo Messi. Nel match valido per il 25° turno di Liga, il Siviglia si porta in vantaggio con Jesus Navas al 22' e poi di nuovo avanti con Mercado al 42'. Provvidenziali però le risposte, prima di sinistro (26') e poi di destro (67'), della 'Pulce', che non contenta completa la remontada all'85'. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Luis Suarez al 93', su assist - indovinate di chi - ancora di Messi. Grande dimostrazione di forza della squadra di Valverde, che sale provvisoriamente a +10 sull'Atletico Madrid e +12 sul Real, prima in classifica con 57 lunghezze. Siviglia, invece, superato dal Getafe e adesso quinto con 37 punti.

Questo il programma completo del 25° turno di Liga:

Venerdì

ESPANYOL-HUESCA 1-1

Oggi

GETAFE-RAYO VALLECANO 2-1

SIVIGLIA-BARCELLONA 2-4

ALAVES-CELTA ore 18.30

ATHLETIC-EIBAR ore 20-45

Domani

LEGANES-VALENCIA ore 12

ATLETICO-VILLARREAL ore 16.15

VALLADOLID-BETIS ore 18.30

LEVANTE-REAL MADRID ore 20.45