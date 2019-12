© foto di Alterphotos/Image Sport

Rimonta strepitosa conquistata dall'Osasuna che ha trionfato per 4-2 in casa dell'Espanyol. Eppure a Barcellona i padroni di casa erano passati in vantaggio al 20' con il rigore di Roca ma ad inizio ripresa gli ospiti hanno ribaltato la gara con i gol di Garcia e Chimy Avila e nonostante l'espulsione di Roncaglia per doppio giallo hanno trovato altri due gol con Mancayola e il rigore di Torres. Nel finale poi Calleri ha trovato il 2-4 ma un gol inutile per l'Espanyol che resta penultimo in classifica a nove punti mentre l'Osasuna vola a quota 22.

Il programma completo del 15° turno di Liga:

Venerdì

Celta Vigo-Valladolid 0-0

Sabato

Alaves - Real Madrid 1-2

Real Sociedad - Eibar 4-1

Maiorca - Betis 1-2

Valencia - Villarreal 2-1