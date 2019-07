Liga, il presidente Tebas: "Spero che Neymar non torni al Barcellona"

Javier Tebas, presidente della Liga, ha espresso il suo parere, negativo, su un possibile ritorno di Neymar nel Barcellona, e nel campionato spagnolo. Ecco quanto ha dichiarato in un intervento ai microfoni di Radio Onda Cero: "Preferirei che non tornasse. Vogliamo tutti che i grandi calciatori tornino a giocare nel nostro campionato, ma nel suo caso ha avuto dei comportamenti non buoni, perché alla fine la notizia è sempre su cosa ha fatto o non ha fatto. Abbiamo lavorato tanto per mantenere certi valori nella Liga, e non vogliamo cambiare la nostra immagine".