© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terzo pareggio nelle ultime quattro gare per l'Atletico Madrid di Diego Simeone, prossimo avversario della Juventus in Champions League. I colchoneros non vanno oltre l'1-1 nel match disputato in casa del Granada: Renan Lodi firma l'illusorio vantaggio al 60', ma Sanchez pareggia sette minuti più tardi. In classifica, Joao Felix e soci si portano in terza posizione a quota 25, a pari punti col Real Madrid (ma con 2 partite giocate in più) e a meno tre dal Barcellona, che ha una sfida da recuperare.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Ore 21: Real Madrid-Real Sociedad

Domenica, ore 12: Espanyol-Getafe

Domenica, ore 14: Osasuna-Athletic Bilbao

Domenica, ore 16: Eibar-Alaves

Domenica, ore 18.30: Villarreal-Celta Vigo

Domenica, ore 21: Valladolid-Siviglia