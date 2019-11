© foto di Alterphotos/Image Sport

In questo pazzo campionato spagnolo è la Real Sociedad ad approfittare delle inattese frenate delle big. La formazione basca si impone infatti 2-1 sul campo del Granada e si porta al primo posto in classifica, agganciando Barcellona e Real Madrid con 22 punti. Al Los Carmenes gli ospiti passano in vantaggio con Portu, poi pareggio di Vadillo e nel finale ancora Portu regala la vittoria alla squadra allenata da Alguacil. Il Granada resta comunque in un’ottima posizione di classifica, al sesto posto con 20 punti.

Il programma completo del 12° turno di Liga:

Sabato

Espanyol-Valencia 1-2

Levante-Barcellona 3-1

Siviglia-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Betis 0-0