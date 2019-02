© foto di J.M.Colomo

Vittoria di misura per il Barcellona che ha battuto 1-0 il Valladolid. Decisivo per i blaugrana il rigore firmato da Leo Messi che nel primo tempo ha segnato dal dischetto al 43' ma nella ripresa ha sbagliato un altro penalty non riuscendo a trovare la doppietta. Con questo successo però il Barcellona torna a conquistare i tre punti e sale 54 punti mentre il Valladolid resta a quota 26.

Questo il programma completo del 24° turno della Liga:

Venerdì

21:00 Eibar-Getafe 2-2

Sabato

13:00 Celta Vigo-Levante 1-4

16:15 Vallecano-Atl. Madrid 0-1

18:30 Real Sociedad-Leganes 3-0

20:45 Barcellona-Valladolid 1-0

Domenica

12:00 Real Madrid-Girona

16:15 Valencia-Espanyol

18:30 Villarreal-Siviglia

20:45 Betis-Alaves

Lunedì

21:00 Huesca-Ath. Bilbao